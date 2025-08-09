Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de STKAIA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de STKAIA.

Le prix de Lair Staked KAIA (STKAIA) est actuellement de 0.159476 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de STKAIA en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Lair Staked KAIA (STKAIA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Lair Staked KAIA en USD était de $ +0.00177848.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Lair Staked KAIA en USD était de $ +0.0012499250.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Lair Staked KAIA en USD était de $ +0.0100527291.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Lair Staked KAIA en USD était de $ +0.02998889976720972.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00177848 +1.13% 30 jours $ +0.0012499250 +0.78% 60 jours $ +0.0100527291 +6.30% 90 jours $ +0.02998889976720972 +23.16%

Analyse de prix de Lair Staked KAIA (STKAIA)

Découvrez la dernière analyse de prix de Lair Staked KAIA : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.156876$ 0.156876 $ 0.156876 Haut 24 h $ 0.160935$ 0.160935 $ 0.160935 Sommet historique $ 0.408696$ 0.408696 $ 0.408696 Variation du prix (1 h) -0.16% Changement de prix (1J) +1.13% Variation du prix (7 j) +5.27%

Informations de marché pour Lair Staked KAIA (STKAIA)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :