Découvrez les informations clés sur Lair Staked KAIA (STKAIA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Lair Staked KAIA (STKAIA)

Lair is the next generation liquid staking solution built for Kaia KIP-163: CnStakingV3 - providing a simple way and diverse options to get rewards on KAIA tokens. By staking with Lair, KAIA tokens remain liquid and can be used across a range of DeFi applications, getting extra rewards. Kaia is the new merge chain by Klaytn and Finschia.

It is the first decentralized liquid staking solution that distributes deposit to multiple validators.

Site officiel : https://lair.fi/