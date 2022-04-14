Découvrez les informations clés sur Launchpool (LPOOL), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Launchpool (LPOOL)

Launchpool believe all project stakeholders are as important as each other. Investment funds and communities should work side by side on projects, on the same terms, towards the same goals.

Launchpool harnesses their strengths, and aligns their incentives, so that the sum is greater than its constituent parts.

Site officiel : https://launchpool.xyz/