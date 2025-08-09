Qu'est-ce que Layer2DAO (L2DAO)

Layer2DAO is expanding the Ethereum L2 ecosystem and investing in L2 ecosystem projects. The DAO will use its treasury to invest into high-impact L2 protocols and ecosystem plays, serving as a diversified venture fund for investors looking to gain exposure to the L2 ecosystem growth. It may also provide liquidity, depositing, and staking in the future, perpetually reinvesting proceeds back into the DAO. Layer2DAO will also provide incentives for users to move their funds to L2s and use protocols on those L2s, modeled after other protocols’ successful incentive programs. We plan on particularly supporting projects that have not launched their own token to drive adoption. Layer2DAO is governed by L2DAO token holders. Through the proposal and voting process L2DAO token holders will determine the actions and direction of Layer2DAO.

Ressource de Layer2DAO (L2DAO) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Layer2DAO (L2DAO)

Comprendre la tokenomics de Layer2DAO (L2DAO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token L2DAO !