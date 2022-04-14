Tokenomics de Layer2DAO (L2DAO)
Informations sur Layer2DAO (L2DAO)
Layer2DAO is expanding the Ethereum L2 ecosystem and investing in L2 ecosystem projects. The DAO will use its treasury to invest into high-impact L2 protocols and ecosystem plays, serving as a diversified venture fund for investors looking to gain exposure to the L2 ecosystem growth. It may also provide liquidity, depositing, and staking in the future, perpetually reinvesting proceeds back into the DAO.
Layer2DAO will also provide incentives for users to move their funds to L2s and use protocols on those L2s, modeled after other protocols’ successful incentive programs. We plan on particularly supporting projects that have not launched their own token to drive adoption.
Layer2DAO is governed by L2DAO token holders. Through the proposal and voting process L2DAO token holders will determine the actions and direction of Layer2DAO.
Tokenomics et analyse de prix de Layer2DAO (L2DAO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Layer2DAO (L2DAO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Layer2DAO (L2DAO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Layer2DAO (L2DAO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens L2DAO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens L2DAO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de L2DAO, explorez le prix en direct du token L2DAO !
Prévision du prix de L2DAO
Vous voulez savoir dans quelle direction L2DAO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de L2DAO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.