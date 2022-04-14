Tokenomics de LayerK (LYK)
Informations sur LayerK (LYK)
What is LayerK? LayerK is a blockchain platform that provides a scalable, efficient, and secure environment for decentralized applications (dApps). This documentation provides an in-depth overview of the LayerK system architecture, functionalities, and how it integrates Arbitrum Nitro technology to enhance its performance.
What is LayerK's Vision? LayerK firmly believes in a future where resource access is democratized.
Every individual is an active protagonist of their technological destiny, and technology becomes a natural extension of LayerK's existence, enhancing LayerK's potential and connecting LayerK in ways previously unimaginable.
A decentralized, sustainable, and fair global economy where everyone has the chance to achieve independence and participate in Web3 era.
What is LayerK's Mission? To empower 100 million individuals worldwide in 5 years by leveraging the transformative potential of blockchain through LayerK's products and technologies.
LayerK is committed to creating secure, autonomous, and interconnected solutions, making each person an active participant in the technological frontier, and weaving a network where the benefits of innovation are accessible to all.
To empower individuals to take control of their applications by a decentralized, transparent, and secure platform.
What is LayerK Token? LayerK is the native token of the LayerK ecosystem that provides users the access to the network’s services.
Tokenomics et analyse de prix de LayerK (LYK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de LayerK (LYK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de LayerK (LYK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de LayerK (LYK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LYK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LYK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LYK, explorez le prix en direct du token LYK !
Prévision du prix de LYK
Vous voulez savoir dans quelle direction LYK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LYK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.