Tokenomics de LFGSwap Finance (LFG)
Informations sur LFGSwap Finance (LFG)
LFGSwap is a community-driven organization built to solve what might be called the “liquidity problem.” One could define this problem as the inability of disparate forms of liquidity to connect with markets in a decentralized way, and vice versa. While other solutions provide incrementally progressive advances toward solving the problem of liquidity, LFGSwap’s progress is intended to create a broader range of network effects. Rather than limiting itself to a single solution, LFGSwap intertwines many decentralized markets and instruments.
Tokenomics et analyse de prix de LFGSwap Finance (LFG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de LFGSwap Finance (LFG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de LFGSwap Finance (LFG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de LFGSwap Finance (LFG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LFG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LFG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LFG, explorez le prix en direct du token LFG !
Prévision du prix de LFG
Vous voulez savoir dans quelle direction LFG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LFG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.