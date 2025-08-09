Prix de LICKGOAT (LICK)
Le prix de LICKGOAT (LICK) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de LICK en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de LICK en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de LICK.
Aujourd'hui, la variation du prix de LICKGOAT en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de LICKGOAT en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de LICKGOAT en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de LICKGOAT en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+5.98%
|30 jours
|$ 0
|-39.84%
|60 jours
|$ 0
|+92.79%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de LICKGOAT : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.34%
+5.98%
+1.50%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Introducing $LICK, the crypto project designed to transform your luck and elevate your investment game to new heights! Are you tired of feeling like fortune isn't on your side? Say goodbye to those unlucky streaks because $LICK is here to change the game. Picture this: a meme token with a twist of hoof-tastic charm, $LICK harnesses the power of the luckiest goat in town to bring a dose of crypto magic straight to your portfolio. With $LICK by your side, you'll bid farewell to those pesky strokes of bad luck and welcome a flurry of moonshots instead. Whether you're a seasoned investor or just dipping your toes into the world of crypto, $LICK promises to sprinkle blessings upon your ventures, ensuring that every move you make is met with prosperity and success. So why leave your luck to chance when you can join the $LICK revolution and pave your own path to financial freedom? Say hello to a brighter future with $LICK today!
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de LICKGOAT (LICK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LICK !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 LICK à VND
₫--
|1 LICK à AUD
A$--
|1 LICK à GBP
￡--
|1 LICK à EUR
€--
|1 LICK à USD
$--
|1 LICK à MYR
RM--
|1 LICK à TRY
₺--
|1 LICK à JPY
¥--
|1 LICK à ARS
ARS$--
|1 LICK à RUB
₽--
|1 LICK à INR
₹--
|1 LICK à IDR
Rp--
|1 LICK à KRW
₩--
|1 LICK à PHP
₱--
|1 LICK à EGP
￡E.--
|1 LICK à BRL
R$--
|1 LICK à CAD
C$--
|1 LICK à BDT
৳--
|1 LICK à NGN
₦--
|1 LICK à UAH
₴--
|1 LICK à VES
Bs--
|1 LICK à CLP
$--
|1 LICK à PKR
Rs--
|1 LICK à KZT
₸--
|1 LICK à THB
฿--
|1 LICK à TWD
NT$--
|1 LICK à AED
د.إ--
|1 LICK à CHF
Fr--
|1 LICK à HKD
HK$--
|1 LICK à MAD
.د.م--
|1 LICK à MXN
$--
|1 LICK à PLN
zł--
|1 LICK à RON
лв--
|1 LICK à SEK
kr--
|1 LICK à BGN
лв--
|1 LICK à HUF
Ft--
|1 LICK à CZK
Kč--
|1 LICK à KWD
د.ك--
|1 LICK à ILS
₪--