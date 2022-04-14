Tokenomics de LICKGOAT (LICK)
Informations sur LICKGOAT (LICK)
Introducing $LICK, the crypto project designed to transform your luck and elevate your investment game to new heights! Are you tired of feeling like fortune isn't on your side? Say goodbye to those unlucky streaks because $LICK is here to change the game.
Picture this: a meme token with a twist of hoof-tastic charm, $LICK harnesses the power of the luckiest goat in town to bring a dose of crypto magic straight to your portfolio. With $LICK by your side, you'll bid farewell to those pesky strokes of bad luck and welcome a flurry of moonshots instead.
Whether you're a seasoned investor or just dipping your toes into the world of crypto, $LICK promises to sprinkle blessings upon your ventures, ensuring that every move you make is met with prosperity and success. So why leave your luck to chance when you can join the $LICK revolution and pave your own path to financial freedom? Say hello to a brighter future with $LICK today!
Tokenomics et analyse de prix de LICKGOAT (LICK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de LICKGOAT (LICK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de LICKGOAT (LICK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de LICKGOAT (LICK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LICK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LICK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.