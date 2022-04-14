Découvrez les informations clés sur Lido Staked Matic (STMATIC), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Lido Staked Matic (STMATIC)

Lido for Polygon is a liquid staking solution for MATIC backed by industry-leading staking providers. Lido lets users earn MATIC staking rewards without needing to maintain infrastructure and enables them to trade staked positions, as well as participate in on-chain decentralized finance with their staked assets. Lido for Polygon gives users options to:

Stake their MATIC tokens in a decentralized and secure way

Use their stMATIC on the secondary market

Do all of the above simply and easily with a click of a button on the UI

stMATIC is an ERC20 token that represents the account’s share of the total supply of MATIC tokens inside PoLido system. It is a non-rebasable token, which means that the amount of tokens in the user’s wallet is not going to change. During time, the value of this token is changing, since the amount of MATIC tokens inside the protocol is not constant.

Site officiel : https://polygon.lido.fi/