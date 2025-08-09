Qu'est-ce que Light Defi (LIGHT)

LIGHT DEFI is an alternative to the financial system based on protocols and technological and industrial options to provide consumers with access to quality energy, based on a clean, reliable and sustainable energy matrix. Deflationary BEP-20 token that directly finances the construction of photovoltaic solar power plants in Brazil and worldwide. Brazil is one of the countries with the greatest potential for generating renewable energy in the world. You acquire tokens and as a reward you will receive more tokens from the profits earned by the solar power plants.

Ressource de Light Defi (LIGHT) Site officiel

Tokenomics de Light Defi (LIGHT)

Comprendre la tokenomics de Light Defi (LIGHT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LIGHT !