Le prix de Lightning Protocol (LIGHT) est actuellement de 0.00558632 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de LIGHT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Lightning Protocol (LIGHT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Lightning Protocol en USD était de $ +0.00010006.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Lightning Protocol en USD était de $ +0.0010660826.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Lightning Protocol en USD était de $ +0.0011070237.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Lightning Protocol en USD était de $ +0.000642851019297751.

Analyse de prix de Lightning Protocol (LIGHT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Lightning Protocol : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00548584$ 0.00548584 $ 0.00548584 Haut 24 h $ 0.00558781$ 0.00558781 $ 0.00558781 Sommet historique $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Variation du prix (1 h) +1.02% Changement de prix (1J) +1.82% Variation du prix (7 j) +3.18%

Informations de marché pour Lightning Protocol (LIGHT)

