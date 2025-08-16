Informations sur le prix de Line Protocol (LINE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02261655 $ 0.02261655 $ 0.02261655 Bas 24 h $ 0.186667 $ 0.186667 $ 0.186667 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02261655$ 0.02261655 $ 0.02261655 Haut 24 h $ 0.186667$ 0.186667 $ 0.186667 Sommet historique $ 0.559495$ 0.559495 $ 0.559495 Prix le plus bas $ 0.02050924$ 0.02050924 $ 0.02050924 Variation du prix (1 h) +2.28% Changement de prix (1J) +454.87% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Line Protocol (LINE) est de $0.130488. Au cours des dernières 24 heures, LINE a évolué entre un minimum de $ 0.02261655 et un maximum de $ 0.186667, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LINE est $ 0.559495, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02050924.

En termes de performance à court terme, LINE a évolué de +2.28% au cours de la dernière heure, +454.87% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Line Protocol (LINE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 65.24M$ 65.24M $ 65.24M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Line Protocol est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LINE est de 0.00, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 65.24M.