Le prix de LiNEAR Protocol LNR (LNR) est actuellement de 0.00122209 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de LNR en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de LiNEAR Protocol LNR (LNR) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de LiNEAR Protocol LNR en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de LiNEAR Protocol LNR en USD était de $ +0.0000873984.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de LiNEAR Protocol LNR en USD était de $ -0.0001175741.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de LiNEAR Protocol LNR en USD était de $ +0.0003426252689047094.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +5.80% 30 jours $ +0.0000873984 +7.15% 60 jours $ -0.0001175741 -9.62% 90 jours $ +0.0003426252689047094 +38.96%

Analyse de prix de LiNEAR Protocol LNR (LNR)

Découvrez la dernière analyse de prix de LiNEAR Protocol LNR : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00115444$ 0.00115444 $ 0.00115444 Haut 24 h $ 0.0012238$ 0.0012238 $ 0.0012238 Sommet historique $ 0.116372$ 0.116372 $ 0.116372 Variation du prix (1 h) +0.49% Changement de prix (1J) +5.80% Variation du prix (7 j) +0.41%

Informations de marché pour LiNEAR Protocol LNR (LNR)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :