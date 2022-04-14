Tokenomics de LinkPool (LPL)
Informations sur LinkPool (LPL)
LinkPool is a leading Chainlink node service provider with the goal of providing tools and services that benefit the Chainlink ecosystem. Our aims include lowering the barrier to entry to staking on Chainlink nodes, easing the amount of technical experience required to run a Chainlink node and providing smart contract creators with the tools to easily search and identify Chainlink nodes that can suit their data requirements. You can earn a share of the fees earned by LinkPool once you stake LPL in their platform
Tokenomics et analyse de prix de LinkPool (LPL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de LinkPool (LPL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de LinkPool (LPL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de LinkPool (LPL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LPL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LPL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LPL, explorez le prix en direct du token LPL !
Prévision du prix de LPL
Vous voulez savoir dans quelle direction LPL pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LPL combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.