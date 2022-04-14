Tokenomics de Little Ugly Duck (LUD)
Informations sur Little Ugly Duck (LUD)
Little Ugly Duck was launched as charity Token initially but the overwhelming support we received we made us rethink the plans and decided to make a utility for the token, Little Ugly Duck token would be used for studying online at Victoria IELTS College which is one of the most prestigious language institute in South Asia, Victoria IELTS College is a platinum Plus partner with British Council and has been the highest contributor at British Council for three years running. The C.E.O if Victoria is Mr. Naveed Niazi and he is the C.E.O at Little Ugly Duck as well.
We plan to develop an App through which all holders would be able to access all cryptos out there the likes if Dex.guru and Poocoin.App, We plan to develop a LUD wallet followed by a LUD exchange. While we have decided to expand the scope and utility of the token, we still plan to donate a set amount through community driven polls to Charites across the globe, The beneficiaries would be decided by the community through polls conducted on Twitter, Telegram and Facebook.
NFT markets, Staking's and LUD swap is also a part of the given Road map, The team is actively pursuing excellence and are proud to announce that things are going according to the outlined Road map.
Tokenomics et analyse de prix de Little Ugly Duck (LUD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Little Ugly Duck (LUD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Little Ugly Duck (LUD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Little Ugly Duck (LUD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LUD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LUD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LUD, explorez le prix en direct du token LUD !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.