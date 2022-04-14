Découvrez les informations clés sur Llama (LLAMA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Llama (LLAMA)

daolama.co is a pool-to-peer NFT lending protocol that enables users to put their NFT down as collateral and receive instant access to a trust-less loan without having to talk to the lender or wait to be approved.

daolama.co has an NFT marketplace with white-listed collections where users can trade their NFTs

daolama.co has NFT rental service - users can rent tokens with or without any collaterals

Site officiel : https://daolama.co Livre blanc : https://assets.daolama.co/token/llama-lp.pdf