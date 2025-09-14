Informations sur le prix de Lombard Staked BTC (LBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 115,389 $ 115,389 $ 115,389 Bas 24 h $ 116,365 $ 116,365 $ 116,365 Haut 24 h Bas 24 h $ 115,389$ 115,389 $ 115,389 Haut 24 h $ 116,365$ 116,365 $ 116,365 Sommet historique $ 124,380$ 124,380 $ 124,380 Prix le plus bas $ 52,119$ 52,119 $ 52,119 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -0.05% Variation du prix (7 j) +5.07% Variation du prix (7 j) +5.07%

Le prix en temps réel de Lombard Staked BTC (LBTC) est de $115,963. Au cours des dernières 24 heures, LBTC a évolué entre un minimum de $ 115,389 et un maximum de $ 116,365, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LBTC est $ 124,380, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 52,119.

En termes de performance à court terme, LBTC a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.05% sur 24 heures et de +5.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lombard Staked BTC (LBTC)

Capitalisation boursière $ 1.53B$ 1.53B $ 1.53B Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.53B$ 1.53B $ 1.53B Offre en circulation 13.89K 13.89K 13.89K Offre totale 0.0 0.0 0.0

La capitalisation boursière actuelle de Lombard Staked BTC est de $ 1.53B, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LBTC est de 13.89K, avec une offre totale de 0.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.53B.