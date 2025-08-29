Qu'est-ce que Long Bitcoin (LONG)

What is the project about? $Long is a token based on Ordinals and BRC-20 that unites Bitcoiners, spreads the Bitcoin philosophy, and drives the Bitcoin renaissance. What makes your project unique? Long Bitcoin is one of the oldest and most famous slogans of the Bitcoin community, and today it has become a meme symbol. History of your project. The Long community has multiple OG's who have been involved with Bitcoin since 2013, a community built since 2022, over 39k Twitter followers, and 17k discord members What’s next for your project? Long Bitcoin Community will continue to build our community and bring more Bitcoin holders into the community; communicate with more exchanges for listings, with ALEX being the first; and develop the infrastructure around BRC-20 to continue to build the Bitcoin community. What can your token be used for? At this stage, $Long is a meme coin with no real utility to back it up, and will be given more real equity in the future.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Prévision de prix de Long Bitcoin (USD)

Combien vaudra Long Bitcoin (LONG) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Long Bitcoin (LONG) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Long Bitcoin.

Consultez la prévision de prix de Long Bitcoin maintenant !

LONG en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Long Bitcoin (LONG)

Comprendre la tokenomics de Long Bitcoin (LONG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LONG !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Long Bitcoin (LONG) Combien vaut Long Bitcoin (LONG) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de LONG en USD est de 0.101851 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de LONG à USD ? $ 0.101851 . Consultez le Le prix actuel de LONG en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Long Bitcoin ? La capitalisation boursière de LONG est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de LONG ? L'offre en circulation de LONG est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LONG ? LONG a atteint un prix ATH de 0.75015 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LONG ? LONG a vu un prix ATL de 0.00000259 USD . Quel est le volume de trading de LONG ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LONG est de -- USD . Est-ce que LONG va augmenter cette année ? LONG pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de LONG pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Long Bitcoin (LONG)