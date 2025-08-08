Qu'est-ce que Loser Coin (LOWB)

Losercoin (ticker symbol: $LOWB) is a project initiated by two poor guys from China, one is a father of two kids from a village, the other one is a coder living a miserable life by working 60 hours a week . Two founders first heard about Bitcoin in 2017, and had lost a ton of money by trading cryptocurrencies. They started this project as an open journey and were fully prepared to lose everything. Losercoin was publicly launched on April 21, 2021 (No Initial Coin Offering), and two founders have added their whole life savings into the liquidity pool. It is guaranteed that the project team will not pump the price of $LOWB due to lack of capital, and no rug pull.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Loser Coin (LOWB) Site officiel

Tokenomics de Loser Coin (LOWB)

Comprendre la tokenomics de Loser Coin (LOWB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LOWB !