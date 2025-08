Informations sur LTO Network (LTO)

LTO Network is a blockchain platform for creating decentralized workflow applications, while maintaining data privacy and GDPR compliance. Developers and enterprises can use the LTO toolkit to either create new, or integrate existing solutions — and run them in a transparent, secure and decentralized way.

Site officiel : https://www.ltonetwork.com/ Livre blanc : https://livecontracts.io/documents/LTO%20Network%20-%20Technical%20Paper.pdf