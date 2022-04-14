Tokenomics de LunaDoge (LOGE)
Informations sur LunaDoge (LOGE)
LunaDoge is a DeFi meme token inspired by Dogecoin and reflect.finance. Two functions occur during each trade: static rewards and automatic liquidity pool (""LP"") acquisition via transaction taxes. A 5% tax is applied to every trade for static rewards and a 5% tax is applied to every trade for automatic LP acquisition.
Static rewards are used to solve problems related to impermanent loss. The reward amount is conditional upon the volume of the token being traded. This mechanism aims to alleviate some of the downward sell pressure put on the token. Furthermore, the mechanism encourages holders to hold onto their tokens to obtain rewards from every LOGE transaction. The static rewards are proportionally shared over all LOGE holders and dependent on the total tokens held.
Automatic LP acquisition is a function of the contract that is beneficial for holders as the LunaDoge contract applies a 5% tax to every transaction of which half is sold to BNB (the asset paired with LOGE in the liquidity pool) and then the equal share of BNB and LOGE is added to the LP, creating an ever-increasing floor for the liquidity pool. As the liquidity pool increases, the price stability increases as well. The purpose of the automatic LP acquisition is to prevent big price swings when top holders sell or new investors want to enter the tokens without having to worry too much about slippage. The automatic LP acquisition creates a long-term benefit for the token and solves the prior issues related to static rewards, where rewarding holders was only beneficial in the short-term.
Tokenomics et analyse de prix de LunaDoge (LOGE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de LunaDoge (LOGE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de LunaDoge (LOGE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de LunaDoge (LOGE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LOGE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LOGE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LOGE, explorez le prix en direct du token LOGE !
Prévision du prix de LOGE
Vous voulez savoir dans quelle direction LOGE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LOGE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.