Qu'est-ce que LUNCARMY (LUNCARMY)

LUNCARMY: Earn 5% Luna Classic reward LUNCARMY is a LUNC reflection token on BNB Smart Chain with an auto-claim feature. We reward our holders with LUNC token for simply holding LUNCARMY in their wallets. INTRODUCTION LUNCARMY is a Luna Classic reflection token on BNB Smart Chain with an auto-claim feature. We reward our holders with LUNC token for simply holding LUNCARMY in their wallets. Born out of passion for LUNC, we brought together all the rebels and formed our LUNCARMY. By holding LUNCARMY you become a soldier and support the resistance. Our long-term goal is to build the LUNCARMY ecosystem by introducing new use cases for our token. FEATURES 5% LUNC Reward: The contract is designed to redistribute 5% LUNC reward on every buy/sell. LUNCARMY holders earn daily passive income by simply holding LUNCARMY token What slippage should I use? There is a 7% tax on each transaction so please set your slippage to 8% for buy/sell transactions.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de LUNCARMY (LUNCARMY) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de LUNCARMY (LUNCARMY)

Comprendre la tokenomics de LUNCARMY (LUNCARMY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LUNCARMY !