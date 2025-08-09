Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de MAWC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de MAWC.

Le prix de Magawincat (MAWC) est actuellement de 0.0000289 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de MAWC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Magawincat (MAWC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Magawincat en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Magawincat en USD était de $ +0.0000033749.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Magawincat en USD était de $ +0.0000038288.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Magawincat en USD était de $ -0.000000774259731321117.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.07% 30 jours $ +0.0000033749 +11.68% 60 jours $ +0.0000038288 +13.25% 90 jours $ -0.000000774259731321117 -2.60%

Analyse de prix de Magawincat (MAWC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Magawincat : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00002873$ 0.00002873 $ 0.00002873 Haut 24 h $ 0.0000295$ 0.0000295 $ 0.0000295 Sommet historique $ 0.00193139$ 0.00193139 $ 0.00193139 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.07% Variation du prix (7 j) +5.14%

Informations de marché pour Magawincat (MAWC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :