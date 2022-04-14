Découvrez les informations clés sur Magawincat (MAWC), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Magawincat is an innovative token inspired by Donald Trump and his iconic “Make America Great Again” (MAGA) campaign. Our mission is to bring together Trump supporters and cat lovers, creating a fun and engaging community. $MAWC token holders can benefit from unique rewards, community events, and exclusive digital collectibles.

The aim here is to bring together cat and political coins, thereby offering a new perspective to the memecoin culture.

Site officiel : https://www.magawincat.com