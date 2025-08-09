En savoir plus sur MLUM

Prix de Magic LUM (MLUM)

Non listé

Graphique du prix du Magic LUM (MLUM) en temps réel

$3.53
$3.53$3.53
+0.80%1D
USD

Prix de Magic LUM (MLUM) aujourd'hui

Le prix de Magic LUM (MLUM) est actuellement de 3.53 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de MLUM en USD est mis à jour en temps réel.

Performances clés de Magic LUM :

-- USD
Volume de trading sur 24 heures
+0.87%
Variation du prix de Magic LUM sur 24 heures
0.00 USD
Offre en circulation

Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de MLUM en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de MLUM.

Performance du prix de Magic LUM (MLUM) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Magic LUM en USD était de $ +0.03030529.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Magic LUM en USD était de $ +3.5658337360.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Magic LUM en USD était de $ +2.1279288310.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Magic LUM en USD était de $ -0.1860948328293286.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.03030529+0.87%
30 jours$ +3.5658337360+101.02%
60 jours$ +2.1279288310+60.28%
90 jours$ -0.1860948328293286-5.00%

Analyse de prix de Magic LUM (MLUM)

Découvrez la dernière analyse de prix de Magic LUM : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

$ 3.47
$ 3.47$ 3.47

$ 3.57
$ 3.57$ 3.57

$ 33.0
$ 33.0$ 33.0

+0.04%

+0.87%

+20.02%

Informations de marché pour Magic LUM (MLUM)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

Qu'est-ce que Magic LUM (MLUM)

The governance and utility token of ShimmerSea.

Ressource de Magic LUM (MLUM)

Site officiel

Tokenomics de Magic LUM (MLUM)

Comprendre la tokenomics de Magic LUM (MLUM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MLUM !

Avertissement

MLUM en devises locales

1 MLUM à VND
92,891.95
1 MLUM à AUD
A$5.4009
1 MLUM à GBP
2.6122
1 MLUM à EUR
3.0005
1 MLUM à USD
$3.53
1 MLUM à MYR
RM14.9672
1 MLUM à TRY
143.5651
1 MLUM à JPY
¥518.91
1 MLUM à ARS
ARS$4,644.7034
1 MLUM à RUB
282.3647
1 MLUM à INR
309.6516
1 MLUM à IDR
Rp56,935.4759
1 MLUM à KRW
4,902.7464
1 MLUM à PHP
200.3275
1 MLUM à EGP
￡E.171.3462
1 MLUM à BRL
R$19.1679
1 MLUM à CAD
C$4.8361
1 MLUM à BDT
428.542
1 MLUM à NGN
5,405.8067
1 MLUM à UAH
145.8949
1 MLUM à VES
Bs451.84
1 MLUM à CLP
$3,417.04
1 MLUM à PKR
Rs1,000.8256
1 MLUM à KZT
1,906.0235
1 MLUM à THB
฿114.0896
1 MLUM à TWD
NT$105.547
1 MLUM à AED
د.إ12.9551
1 MLUM à CHF
Fr2.824
1 MLUM à HKD
HK$27.6752
1 MLUM à MAD
.د.م31.9112
1 MLUM à MXN
$65.5874
1 MLUM à PLN
12.8492
1 MLUM à RON
лв15.3555
1 MLUM à SEK
kr33.7821
1 MLUM à BGN
лв5.8951
1 MLUM à HUF
Ft1,198.6115
1 MLUM à CZK
74.0594
1 MLUM à KWD
د.ك1.07665
1 MLUM à ILS
12.1079