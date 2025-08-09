Prix de Magic Power (MGP)
Le prix de Magic Power (MGP) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de MGP en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de MGP en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de MGP.
Aujourd'hui, la variation du prix de Magic Power en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Magic Power en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Magic Power en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Magic Power en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+0.69%
|30 jours
|$ 0
|+5.61%
|60 jours
|$ 0
|+5.91%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Magic Power : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-7.94%
+0.69%
+0.80%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Hey Magicians, Welcome to Magic Cube documentation library. Magic Cube is a comprehensive ecosystem for decentralized finance (DeFi). The ecosystem is driven and kicked off by the Magi Power Community, a Meme culture based community to open the door to the Magic Cube ecology. The Magic Cube ecosystem mainly covers the two parts at the current stage: Magic Power Community and Magic Cube assets minting system. Magic Power Community issues MGP token to carry the value of the community and connect the assets minting system as MGP could be burnt to mint USDM, the algorithm stablecoin of the ecosystem. Magic Cube ecosystem is running with the dual-chain mechanism that the applications are built on both Binance Smart Chain and Ethereum, including the tokens of MGP, USDM and MAGC, the ecological governance token for incentives. You can mint mcAssets, the synthetic assets at Gringotts Bank by collateralizing USDM, and the mcAssets will make profits for users at other system of Magic Cube ecosystem, including trading at RingSwap, Staking for mining at Dwarf Pool, liquidity provider (LP) at Box Staking, and cross chain transfer at Glen Bridge. MGP (Magic Power) is the governance token of the Magic Power Community with a total supply of 100 trillion MGPs. MGP is a decentralized Meme token managed by fully decentralized smart contracts, which will help the Magic Cube Ecosystem grow into a super powerful system of decentralized finance(DeFi).
Comprendre la tokenomics de Magic Power (MGP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MGP !
