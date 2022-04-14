Tokenomics de Magic Power (MGP)
Hey Magicians, Welcome to Magic Cube documentation library. Magic Cube is a comprehensive ecosystem for decentralized finance (DeFi). The ecosystem is driven and kicked off by the Magi Power Community, a Meme culture based community to open the door to the Magic Cube ecology. The Magic Cube ecosystem mainly covers the two parts at the current stage: Magic Power Community and Magic Cube assets minting system. Magic Power Community issues MGP token to carry the value of the community and connect the assets minting system as MGP could be burnt to mint USDM, the algorithm stablecoin of the ecosystem. Magic Cube ecosystem is running with the dual-chain mechanism that the applications are built on both Binance Smart Chain and Ethereum, including the tokens of MGP, USDM and MAGC, the ecological governance token for incentives. You can mint mcAssets, the synthetic assets at Gringotts Bank by collateralizing USDM, and the mcAssets will make profits for users at other system of Magic Cube ecosystem, including trading at RingSwap, Staking for mining at Dwarf Pool, liquidity provider (LP) at Box Staking, and cross chain transfer at Glen Bridge. MGP (Magic Power) is the governance token of the Magic Power Community with a total supply of 100 trillion MGPs. MGP is a decentralized Meme token managed by fully decentralized smart contracts, which will help the Magic Cube Ecosystem grow into a super powerful system of decentralized finance(DeFi).
Tokenomics de Magic Power (MGP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Magic Power (MGP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MGP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MGP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MGP, explorez le prix en direct du token MGP !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.