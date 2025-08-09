Qu'est-ce que Magical Blocks (MBLK)

MBLK is an innovative in-game token developed by Zogi Labs, aimed at decentralizing value transfer within open world gaming environments. Inspired by successful gaming titles like Fortnite and their in-game currency, Vbucks, MBLK fuses blockchain technology with advanced gaming mechanics to encourage deflation, presenting a unique opportunity for players and investors to engage in the future of gaming and blockchain. The token functions as a sustainable in-game reward, utilizing a groundbreaking algorithmic in-game reward pool to compensate players for their in-game activities, thereby promoting active engagement and long-term user retention. MBLK will also be integrated into DeFi protocols, including staking and the Zogi bridge, offering additional utility, flexibility, and value to token holders. MBLK represents a significant innovation in the gaming and blockchain industries, providing a tailored solution that addresses the needs of both players and investors. The project aims to deliver an unparalleled gaming experience, backed by cutting-edge blockchain technology and best practices. Zogi Labs' crypto-based MMORPG targets non-crypto users and is considered one of the most advanced products in the market. It uniquely establishes interactive connections between virtual and real worlds, extending beyond traditional gaming experiences with practical applications.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Magical Blocks (MBLK) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Magical Blocks (MBLK)

Comprendre la tokenomics de Magical Blocks (MBLK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MBLK !