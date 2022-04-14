Tokenomics de Magical Blocks (MBLK)
MBLK is an innovative in-game token developed by Zogi Labs, aimed at decentralizing value transfer within open world gaming environments. Inspired by successful gaming titles like Fortnite and their in-game currency, Vbucks, MBLK fuses blockchain technology with advanced gaming mechanics to encourage deflation, presenting a unique opportunity for players and investors to engage in the future of gaming and blockchain. The token functions as a sustainable in-game reward, utilizing a groundbreaking algorithmic in-game reward pool to compensate players for their in-game activities, thereby promoting active engagement and long-term user retention. MBLK will also be integrated into DeFi protocols, including staking and the Zogi bridge, offering additional utility, flexibility, and value to token holders. MBLK represents a significant innovation in the gaming and blockchain industries, providing a tailored solution that addresses the needs of both players and investors. The project aims to deliver an unparalleled gaming experience, backed by cutting-edge blockchain technology and best practices. Zogi Labs' crypto-based MMORPG targets non-crypto users and is considered one of the most advanced products in the market. It uniquely establishes interactive connections between virtual and real worlds, extending beyond traditional gaming experiences with practical applications.
Tokenomics et analyse de prix de Magical Blocks (MBLK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Magical Blocks (MBLK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Magical Blocks (MBLK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Magical Blocks (MBLK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MBLK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MBLK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MBLK, explorez le prix en direct du token MBLK !
Prévision du prix de MBLK
Vous voulez savoir dans quelle direction MBLK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MBLK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
