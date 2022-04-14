Tokenomics de MagicRing (MRING)
Informations sur MagicRing (MRING)
Description: MagicRing is a community-driven MEMECOIN built on the Ethereum blockchain, aiming to blend entertainment with functionality in the cryptocurrency space. As an ERC-20 token, it leverages the secure and established Ethereum network to offer a decentralized digital asset that infuses the playful culture of internet memes with the serious potential for value transfer and growth.
Purpose: The primary purpose of MagicRing is to introduce a fun, relatable entry point into the world of cryptocurrencies, engaging a broader audience beyond traditional investors. It serves to create a bridge between popular culture and digital assets, making the blockchain technology behind it more accessible and understandable to the public.
Function: MagicRing functions as a medium of exchange within the ecosystem it supports, facilitating transactions, tipping, and micro-transactions across social media and other online platforms. Additionally, the token is designed to incentivize community participation through rewards and to serve as a vehicle for community-driven governance.
Utility: The utility of MagicRing tokens includes:
Transactions: Used for peer-to-peer transactions and as a payment method for goods and services within the ecosystem. Community Rewards: Holders can earn additional MagicRing tokens through various community engagements, contests, and contributions. Governance: Token holders have a say in the project's direction and decision-making process through a democratic voting system. Staking: Users can stake their MagicRing tokens to earn rewards, contributing to the stability and security of the network.
Tokenomics et analyse de prix de MagicRing (MRING)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MagicRing (MRING), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MagicRing (MRING) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MagicRing (MRING) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MRING qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MRING pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MRING, explorez le prix en direct du token MRING !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.