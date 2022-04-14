Découvrez les informations clés sur MagicRing (MRING), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur MagicRing (MRING)

Description: MagicRing is a community-driven MEMECOIN built on the Ethereum blockchain, aiming to blend entertainment with functionality in the cryptocurrency space. As an ERC-20 token, it leverages the secure and established Ethereum network to offer a decentralized digital asset that infuses the playful culture of internet memes with the serious potential for value transfer and growth.

Purpose: The primary purpose of MagicRing is to introduce a fun, relatable entry point into the world of cryptocurrencies, engaging a broader audience beyond traditional investors. It serves to create a bridge between popular culture and digital assets, making the blockchain technology behind it more accessible and understandable to the public.

Function: MagicRing functions as a medium of exchange within the ecosystem it supports, facilitating transactions, tipping, and micro-transactions across social media and other online platforms. Additionally, the token is designed to incentivize community participation through rewards and to serve as a vehicle for community-driven governance.

Utility: The utility of MagicRing tokens includes:

Transactions: Used for peer-to-peer transactions and as a payment method for goods and services within the ecosystem. Community Rewards: Holders can earn additional MagicRing tokens through various community engagements, contests, and contributions. Governance: Token holders have a say in the project's direction and decision-making process through a democratic voting system. Staking: Users can stake their MagicRing tokens to earn rewards, contributing to the stability and security of the network.

Site officiel : https://magicring.org/