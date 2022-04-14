Tokenomics de MagnetGold (MTG)
Informations sur MagnetGold (MTG)
It is the world's first digital asset which is being created to make this world more developed and prosper by using Blockchain Technology. This token is being created with the purpose of supporting many things not just one thing. In future MTG also supports many other concepts for the purpose of more prosperity of world.
MagnetGold is Decentralized crypto currency on the world’s biggest platform Binance Smart Chain (BEP-20). By using of the best of blockchain technology MagnetGold is going to support:
- Expertise & Funding Support To Startups.
- Support For Green Energy.
- Support and Care In Agro/Organic Agriculture.
- Support For New Revolution In E-commerce For merchant or community.
- Spreading Awareness & Education About Crypto.
- Support For Real Estate.
- Establishing a World Class Crypto Exchange.
Tokenomics et analyse de prix de MagnetGold (MTG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MagnetGold (MTG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MagnetGold (MTG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MagnetGold (MTG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MTG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MTG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MTG, explorez le prix en direct du token MTG !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.