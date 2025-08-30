Qu'est-ce que Marcus (MARCUS)

Marcus the Worm ($MARCUS) is a community-driven memecoin inspired by the viral VRChat character “Marcus the Worm”. The character, a bipedal worm avatar, spread on TikTok and other social medias in early 2025 through clips posted by streamers and content creators. The token was created as a cultural reference and digital collectible within the broader meme ecosystem. It does not claim to have intrinsic utility or financial value but serves primarily as a community experiment and expression of internet culture.

Ressource de Marcus (MARCUS) Site officiel

Prévision de prix de Marcus (USD)

Combien vaudra Marcus (MARCUS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Marcus (MARCUS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ?

MARCUS en devises locales

Tokenomics de Marcus (MARCUS)

Comprendre la tokenomics de Marcus (MARCUS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Marcus (MARCUS) Combien vaut Marcus (MARCUS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MARCUS en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MARCUS à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de MARCUS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Marcus ? La capitalisation boursière de MARCUS est de $ 384.32K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MARCUS ? L'offre en circulation de MARCUS est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MARCUS ? MARCUS a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MARCUS ? MARCUS a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de MARCUS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MARCUS est de -- USD . Est-ce que MARCUS va augmenter cette année ? MARCUS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MARCUS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Marcus (MARCUS)