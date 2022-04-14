Tokenomics de Margaritis (MARGA)
Informations sur Margaritis (MARGA)
Margaritis (MARGA) is a token created on The Open Network (TON) blockchain. The name of the token comes from the Greek word μαργαριτης, which translates into English as “pearl”.
MARGA is a utility token for the NFT Web3TON project. The token is a pass to participate in the *event for *collection holders, and can also be exchanged for additional services provided to members of our community.
MARGA tokens can either be obtained through Airdrop, which takes place every 2 weeks for NFT Web3TON holders, or purchased on the DEX exchange dedust.io
*Holders are TON wallet addresses that own at least one NFT in the Web3TON collection. NFTs must not be offered for sale on the secondary market on any of the available NFT marketplaces.
*Event – all details are available exclusively to NFT Web3TON holders in the Holders' private chat.
Tokenomics et analyse de prix de Margaritis (MARGA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Margaritis (MARGA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Margaritis (MARGA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Margaritis (MARGA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MARGA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MARGA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MARGA, explorez le prix en direct du token MARGA !
Prévision du prix de MARGA
Vous voulez savoir dans quelle direction MARGA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MARGA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.