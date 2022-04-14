Tokenomics de Maria (MARIA)
Informations sur Maria (MARIA)
Maria Coin is a Proof of Stake cryptocurrency coin to be used at the Maria ecosystem and all the platforms/businesses that use 'Maria Pay' and activate Maria coin payments via it.
Maria Coin details: PoW: blocks 1 - 199 PoS: from the block 200 - ∞ Premine: 8,888,888 Block Time: 60 Seconds Maturity: 100 Confirmations MN Collateral: 100,000 Prefix: Maria addresses start with the capital letter "M" Ports: 47773
Rewards and Halving: Block (from & to) - Reward 200 - 500'000 - 888 MARIA 500'000 - 1'000'000 - 444 MARIA 1'000'001 - 1'500'000 - 222 MARIA 1'500'001 - 2'000'000 - 111 MARIA 2'000'001 - 2'500'000 - 55.5 MARIA 2'500'001 - Unlimited - 27.75 MARIA
Reward breakdown: 10% Treasury, 60% Masternode Reward, 30% Staker Reward
Usage: HostMaria.com (web hosting company) is a part of Maria ecosystem. HostMaria has over 2.5 thousand active users. Users can already pay for any Cloud hosting plan with Maria coin (at the moment it is a manual process).
What we plan to do Next:
-
Maria Payments (the idea is based on cryptocurrencycheckout.com). We plan to develop Maria Payments > a Non-Custodial Payment Gateway providing plugins for various ecommerce CMSs that make accepting multiple cryptocurrencies for their products and services as easy as entering your wallet addresses. We will definitely integrate most decent PoS coins.
-
MariaCX - Maria Coin Exchange. This will be a very large project and we have potential investors we are already talking with about it. MariaCX will the a cruptocurrency coin exchange to buy and sell various cruptocurrencies. We will offer an easy-to-use platform, that will allow you to buy and sell cruptocurrency with ease. And, all the trading pairs with Maria Coin could have 0% fees.
Tokenomics et analyse de prix de Maria (MARIA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Maria (MARIA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Maria (MARIA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Maria (MARIA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MARIA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MARIA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
