Informations sur le prix de MarioNawfal on X (MARIO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00036723 $ 0.00036723 $ 0.00036723 Bas 24 h $ 0.00038986 $ 0.00038986 $ 0.00038986 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00036723$ 0.00036723 $ 0.00036723 Haut 24 h $ 0.00038986$ 0.00038986 $ 0.00038986 Sommet historique $ 0.066809$ 0.066809 $ 0.066809 Prix le plus bas $ 0.00023773$ 0.00023773 $ 0.00023773 Variation du prix (1 h) +2.69% Changement de prix (1J) +0.82% Variation du prix (7 j) -2.56% Variation du prix (7 j) -2.56%

Le prix en temps réel de MarioNawfal on X (MARIO) est de $0.00037985. Au cours des dernières 24 heures, MARIO a évolué entre un minimum de $ 0.00036723 et un maximum de $ 0.00038986, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MARIO est $ 0.066809, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00023773.

En termes de performance à court terme, MARIO a évolué de +2.69% au cours de la dernière heure, +0.82% sur 24 heures et de -2.56% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MarioNawfal on X (MARIO)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 113.94K$ 113.94K $ 113.94K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 299,965,266.31 299,965,266.31 299,965,266.31

La capitalisation boursière actuelle de MarioNawfal on X est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MARIO est de 0.00, avec une offre totale de 299965266.31. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 113.94K.