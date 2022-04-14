Tokenomics de Marmara Credit Loops (MCL)
Informations sur Marmara Credit Loops (MCL)
Marmara Credit Loops (MCL) is a pioneering DeFi system, uniquely designed to operate within the real economy. As the world's first of its kind, MCL revolutionizes traditional credit mechanisms, offering a decentralized alternative rooted in the principles of post-dated checks and promissory notes. The platform's innovative 'Credit Loop' system allows users to issue, endorse, and settle credit with unmatched transparency and security, mirroring real-world financial interactions in a digital realm. MCL operates as an independent smart chain, featuring a coin that is 25% mineable and 75% stakeable, integrated with two distinct DeFi protocols. The platform's staking model is unique; coins can be locked in two funds: 'Activated' and 'Locked in Credit Loop' (LCL). Notably, coins in the LCL fund enable 3x staking rewards for both credit issuers and holders, a feature unparalleled in other staking systems. This dynamic staking mechanism allows coins to remain in circulation, even while locked in credit loops, ensuring liquidity and utility in the real economy. MCL's integration with real-world applications, such as the zero-commission chain market, showcases its potential to transform both digital and traditional marketplaces. The MCL Coin, serving as the native collateralization asset on the Marmara Chain, addresses the nonredemption problem prevalent in traditional credit systems. It acts as a distributed insurance mechanism against defaults, adding another layer of security and trust to the ecosystem. In essence, Marmara Credit Loops is not just a financial platform but a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional finance and the digital economy, offering a secure, transparent, and efficient system for credit transactions and staking rewards.
Tokenomics et analyse de prix de Marmara Credit Loops (MCL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Marmara Credit Loops (MCL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Marmara Credit Loops (MCL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Marmara Credit Loops (MCL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MCL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MCL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MCL, explorez le prix en direct du token MCL !
