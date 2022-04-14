Tokenomics de Marnotaur (TAUR)
Informations sur Marnotaur (TAUR)
Marnotaur is a liquidity protocol that allows traders, liquidity providers, farmers and liquidity keepers to multiply their gains on the DeFi market. The protocol is compatible with different blockchains and other protocols and provides access to a list of allowed pools on the most popular decentralized exchanges (Uniswap, SushiSwap, 1inch). The Marnotaur platform is created for everyone and this is one of their main advantages. People with large capital who do not want to take great risks can become one of their liquidity providers. Conversely, users who enter the market with low capital can exit with a solid profit. The Marnotaur team is building a user-friendly platform with pretty unique features inside - gas & capital efficiency, distribution of liquidation fees, permissionless pools and of course, there is under-collateralized marginal trading. Marnotaur also offers its users up to 10x leverage, acting not just as an instrument for opening short and long positions but as a loan for farming as well.
Tokenomics et analyse de prix de Marnotaur (TAUR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Marnotaur (TAUR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Marnotaur (TAUR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Marnotaur (TAUR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TAUR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TAUR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TAUR, explorez le prix en direct du token TAUR !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.