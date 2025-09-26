Informations sur le prix de Mars Battle (SHOOT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.02317302$ 0.02317302 $ 0.02317302 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.00% Changement de prix (1J) -2.36% Variation du prix (7 j) -15.85% Variation du prix (7 j) -15.85%

Le prix en temps réel de Mars Battle (SHOOT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SHOOT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SHOOT est $ 0.02317302, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SHOOT a évolué de +1.00% au cours de la dernière heure, -2.36% sur 24 heures et de -15.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mars Battle (SHOOT)

Capitalisation boursière $ 18.66K$ 18.66K $ 18.66K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 154.12K$ 154.12K $ 154.12K Offre en circulation 121.10M 121.10M 121.10M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Mars Battle est de $ 18.66K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SHOOT est de 121.10M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 154.12K.