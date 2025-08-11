Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CLNY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CLNY.

Le prix de MarsColony (CLNY) est actuellement de 0.00007543 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CLNY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de MarsColony (CLNY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de MarsColony en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de MarsColony en USD était de $ -0.0000077427.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de MarsColony en USD était de $ -0.0000039767.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de MarsColony en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.36% 30 jours $ -0.0000077427 -10.26% 60 jours $ -0.0000039767 -5.27% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de MarsColony (CLNY)

Découvrez la dernière analyse de prix de MarsColony : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00007523$ 0.00007523 $ 0.00007523 Haut 24 h $ 0.00007702$ 0.00007702 $ 0.00007702 Sommet historique $ 35.52$ 35.52 $ 35.52 Variation du prix (1 h) +0.26% Changement de prix (1J) -0.36% Variation du prix (7 j) +7.54%

Informations de marché pour MarsColony (CLNY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :