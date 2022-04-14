Tokenomics de Marvin (MARVIN)
$MARVIN is a unique project revolving around the charismatic Havanese dog belonging to none other than Elon Musk. In this imaginative tale, Marvin takes on the role of Elon's cosmic companion, showcasing a mischievous personality with a penchant for interplanetary escapades. The narrative weaves a charming story around Marvin's nightly walks, portraying them not as mere strolls but as cosmic conspiracies to explore the universe during unearthly hours. Elon Musk, typically associated with rockets and electric cars, is humorously depicted as the groggy genius reluctantly dragged along by his four-legged intergalactic buddy, emphasizing the playful and entertaining nature of the project.
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Marvin (MARVIN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix.
Tokenomics de Marvin (MARVIN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Marvin (MARVIN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MARVIN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MARVIN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MARVIN, explorez le prix en direct du token MARVIN !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.