Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de PARTY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de PARTY.

Le prix de Maximus Pool Party (PARTY) est actuellement de 0.00151041 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de PARTY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Maximus Pool Party (PARTY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Maximus Pool Party en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Maximus Pool Party en USD était de $ +0.0004689546.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Maximus Pool Party en USD était de $ +0.0008145854.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Maximus Pool Party en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.26% 30 jours $ +0.0004689546 +31.05% 60 jours $ +0.0008145854 +53.93% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Maximus Pool Party (PARTY)

Découvrez la dernière analyse de prix de Maximus Pool Party : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00150068$ 0.00150068 $ 0.00150068 Haut 24 h $ 0.00152267$ 0.00152267 $ 0.00152267 Sommet historique $ 0.02134073$ 0.02134073 $ 0.02134073 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.26% Variation du prix (7 j) +12.37%

Informations de marché pour Maximus Pool Party (PARTY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :