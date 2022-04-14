Tokenomics de Maya Preferred PRA (MPRA)
Informations sur Maya Preferred PRA (MPRA)
Maya Preferred 223 is backed by gold and silver reserves, making it one of the first cryptocurrencies to actually have real, tanagable assets behind it. The Maya Preferred 223 token is a faster implementation on a real, decentralized immutable blockchain (Ethereum Classic) with usable smart contracts running on the Ethereum Classic Blockchain. It is designed to be used as a decentralized ‘Stable crypto asset’ within the Ethereum Classic ecosystem and beyond. It’s meant to avoid problems related to centralization as seen on Ethereum and security because it is powered by the Ethereum Classic Network and by globally distributed anonymous miners.
Tokenomics et analyse de prix de Maya Preferred PRA (MPRA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Maya Preferred PRA (MPRA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Maya Preferred PRA (MPRA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Maya Preferred PRA (MPRA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MPRA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MPRA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MPRA, explorez le prix en direct du token MPRA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.