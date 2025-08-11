Qu'est-ce que MaziMatic (MAZI)

MaziMatic, is the World's 1st Multi-entertainment mixed reality metaverse with CasinoVerse ,PartyVerse, AdventureVerse & InfluencerVerse. Users get into an immersive gameplay experience like never before and interact with other users and services in real-time. With real-life avatars, Real-life gameplay, and Mixed Reality (No AI) the fun and stickiness is unmatchable. MaziMatic has officially collaborated with the ultimate network Polygon Studios for its gameplay data. Building for last 2 years and the game is now ready to play, we are already getting a lot of engagement from the community. TEAM: The team behind MaziMatic is a crypto Native team which has already created 3 very successful products in the past Saitama(saitamatoken.com) $7.5+B ATH FDV and 600k Holders and community, Saitacard.io A game-changing crypto card, Saitarealty.com, Epay.me & many more to come under Saitama fam alone.

Ressource de MaziMatic (MAZI) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de MaziMatic (MAZI)

Comprendre la tokenomics de MaziMatic (MAZI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MAZI !