Découvrez les informations clés sur MaziMatic (MAZI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur MaziMatic (MAZI)

MaziMatic, is the World's 1st Multi-entertainment mixed reality metaverse with CasinoVerse ,PartyVerse, AdventureVerse & InfluencerVerse.

Users get into an immersive gameplay experience like never before and interact with other users and services in real-time. With real-life avatars, Real-life gameplay, and Mixed Reality (No AI) the fun and stickiness is unmatchable.

MaziMatic has officially collaborated with the ultimate network Polygon Studios for its gameplay data.

Building for last 2 years and the game is now ready to play, we are already getting a lot of engagement from the community.

TEAM: The team behind MaziMatic is a crypto Native team which has already created 3 very successful products in the past Saitama(saitamatoken.com) $7.5+B ATH FDV and 600k Holders and community, Saitacard.io A game-changing crypto card, Saitarealty.com, Epay.me & many more to come under Saitama fam alone.

Site officiel : https://mazimatic.com/ Livre blanc : https://mazimatic.com/whitepaper