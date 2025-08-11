Qu'est-ce que MCFinance (MCF)

MCFinance DEX (MCF DEX) will be a permissionless decentralized exchange (DEX) based on Ethereum, powered by Polygon’s scalability infrastructure. Just like current leading DEXs, such as Uniswap and SushiSwap, anyone can trade any ERC20 tokens on MCF DEX. If an asset isn’t currently tradeable on the platform, users can list any ERC20 token by providing liquidity to enable instant asset swaps. They will then earn fees every time other users trade via that trading pair. Liquidity providers will be incentivized by both yield farming and liquidity mining opportunities. Users who provide liquidity for trading pairs on MCF DEX will not only be entitled to 0.25% of the platform’s 0.3% transaction fees, but will also earn MCF DEX’s native MCF governance token for their participation on specific trading pairs.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de MCFinance (MCF) Site officiel

Tokenomics de MCFinance (MCF)

Comprendre la tokenomics de MCFinance (MCF) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MCF !