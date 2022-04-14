Tokenomics de MCFinance (MCF)
Informations sur MCFinance (MCF)
MCFinance DEX (MCF DEX) will be a permissionless decentralized exchange (DEX) based on Ethereum, powered by Polygon’s scalability infrastructure.
Just like current leading DEXs, such as Uniswap and SushiSwap, anyone can trade any ERC20 tokens on MCF DEX. If an asset isn’t currently tradeable on the platform, users can list any ERC20 token by providing liquidity to enable instant asset swaps. They will then earn fees every time other users trade via that trading pair.
Liquidity providers will be incentivized by both yield farming and liquidity mining opportunities. Users who provide liquidity for trading pairs on MCF DEX will not only be entitled to 0.25% of the platform’s 0.3% transaction fees, but will also earn MCF DEX’s native MCF governance token for their participation on specific trading pairs.
Tokenomics et analyse de prix de MCFinance (MCF)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MCFinance (MCF), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MCFinance (MCF) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MCFinance (MCF) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MCF qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MCF pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MCF, explorez le prix en direct du token MCF !
Prévision du prix de MCF
Vous voulez savoir dans quelle direction MCF pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MCF combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.