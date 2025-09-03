Qu'est-ce que Medicle (MDI)

What is the project about? Medicle is the world's first WEB3 medical service ecosystem, with the goal of creating a "blockchain in one's palm." We wish to move away from traditional centralized medical data services and create a blockchain-based platform that allows each user to develop and use their own personal medical information in a variety of ways. What makes your project unique? Medicle utilizes DNA database transcription on the blockchain, giving our clients the possibility to use blockchain technology’s utilities for their good, such as amazing speed, decentralization, storing data which couldn’t be replicated, reduced fees on certain financial operations and more. History of your project. With the development of digital technology in modern society, data management has become one of the most important factors in every field, and healthcare is no exception. Currently, a number of data-related services are provided to customers, such as document issuance, customized medical services, and reservation services using vast amounts of customer data, but the fact that the entire process is handled by a centralized entity creates several problems. What’s next for your project? We aim to continue growing after our successful launch on WhiteBit, in just couple days our trading volume made us sure that there is demand from community for products carrying great utility since our holders count is increasing each day. We aim to create a movement, a community, composed of believers who will not only hold the tokens, but also utilize them as much as feasible in their daily lives. Our next milestones are global expansion, getting listed on more major exchanges. What can your token be used for? 1. Reservation and payment for medical facility 2. Provide customized medical services using personalized data 3. Support easy access/storage/submission of medical documents 4. Various medical supplies can be purchased within the MEDICLE shopping mall

Comprendre la tokenomics de Medicle (MDI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MDI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Medicle (MDI) Combien vaut Medicle (MDI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MDI en USD est de 0.0000188 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MDI à USD ? $ 0.0000188 . Consultez le Le prix actuel de MDI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Medicle ? La capitalisation boursière de MDI est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MDI ? L'offre en circulation de MDI est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MDI ? MDI a atteint un prix ATH de 0.72744 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MDI ? MDI a vu un prix ATL de 0.00001209 USD . Quel est le volume de trading de MDI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MDI est de -- USD . Est-ce que MDI va augmenter cette année ? MDI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MDI pour une analyse plus approfondie.

