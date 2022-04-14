Tokenomics de Medicle (MDI)
Informations sur Medicle (MDI)
What is the project about? Medicle is the world's first WEB3 medical service ecosystem, with the goal of creating a "blockchain in one's palm." We wish to move away from traditional centralized medical data services and create a blockchain-based platform that allows each user to develop and use their own personal medical information in a variety of ways.
What makes your project unique? Medicle utilizes DNA database transcription on the blockchain, giving our clients the possibility to use blockchain technology’s utilities for their good, such as amazing speed, decentralization, storing data which couldn’t be replicated, reduced fees on certain financial operations and more.
History of your project. With the development of digital technology in modern society, data management has become one of the most important factors in every field, and healthcare is no exception. Currently, a number of data-related services are provided to customers, such as document issuance, customized medical services, and reservation services using vast amounts of customer data, but the fact that the entire process is handled by a centralized entity creates several problems.
What’s next for your project? We aim to continue growing after our successful launch on WhiteBit, in just couple days our trading volume made us sure that there is demand from community for products carrying great utility since our holders count is increasing each day. We aim to create a movement, a community, composed of believers who will not only hold the tokens, but also utilize them as much as feasible in their daily lives. Our next milestones are global expansion, getting listed on more major exchanges.
What can your token be used for?
- Reservation and payment for medical facility 2. Provide customized medical services using personalized data 3. Support easy access/storage/submission of medical documents 4. Various medical supplies can be purchased within the MEDICLE shopping mall
Tokenomics et analyse de prix de Medicle (MDI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Medicle (MDI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Medicle (MDI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Medicle (MDI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MDI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MDI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MDI, explorez le prix en direct du token MDI !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.