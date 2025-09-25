Informations sur le prix de MEMELESS (MEMELESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.116169 $ 0.116169 $ 0.116169 Bas 24 h $ 0.235394 $ 0.235394 $ 0.235394 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.116169$ 0.116169 $ 0.116169 Haut 24 h $ 0.235394$ 0.235394 $ 0.235394 Sommet historique $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Prix le plus bas $ 0.116169$ 0.116169 $ 0.116169 Variation du prix (1 h) -8.10% Changement de prix (1J) -40.41% Variation du prix (7 j) -89.84% Variation du prix (7 j) -89.84%

Le prix en temps réel de MEMELESS (MEMELESS) est de $0.140266. Au cours des dernières 24 heures, MEMELESS a évolué entre un minimum de $ 0.116169 et un maximum de $ 0.235394, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEMELESS est $ 1.63, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.116169.

En termes de performance à court terme, MEMELESS a évolué de -8.10% au cours de la dernière heure, -40.41% sur 24 heures et de -89.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MEMELESS (MEMELESS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 140.27M$ 140.27M $ 140.27M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MEMELESS est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEMELESS est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 140.27M.